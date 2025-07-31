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«Хетафе» стремится подписать молодого форварда «Реала» Гонсало

«Хетафе» стремится подписать молодого форварда «Реала» Гонсало
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«Хетафе» хочет заключить контракт с нападающим мадридского «Реала» Гонсало Торресом. Об этом сообщает издание Cadena SER в соцсети Х (ранее Twitter). Тёмно-синие ожидают решения главного тренера сливочных Хаби Алонсо о роли молодого форварда в новом сезоне и рассчитывают взять игрока в аренду.

Ранее игрок атаки столичного клуба стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира — 2025. Испанский футболист отличился четыре раза в шести матчах турнира. Все его мячи были забиты с игры, что позволило ему выиграть «Золотую бутсу» турнира в США.

Помимо клубного чемпионата мира, Гонсало выходил на поле в трёх встречах чемпионата Испании, успев отдать одну результативную передачу.

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