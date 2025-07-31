Тренер ЦСКА Челестини ответил на претензию, что приехал в Россию за деньгами

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал причины своего переезда в Россию. Швейцарец возглавил московский клуб перед стартом сезона-2025/2026.

— Есть мнение: когда тренер выиграл чемпионат, его ждёт Лига чемпионов и он переезжает в Россию, то он поехал за деньгами. Что вы ответите?

— Я человек, который не выносит осуждения. Считаю, что каждый волен думать и действовать так, как считает нужным. Никогда никого не осуждаю и прошу, чтобы меня не осуждали, не отравляли мне жизнь и не мешали мне делать то, что я делаю. Я пришёл в клуб, который занял третье место и выиграл Кубок России в прошлом сезоне. Российский футбол — часть европейского. Здесь большие футбольные традиции.

Я недалеко от Европы, от европейского футбола, где есть Лига чемпионов. Сейчас мы не можем там играть, но через год или чуть позже мы сможем участвовать в еврокубках. У российского футбола большие футбольные традиции. Российский футбол можно сравнить с тем, что мы видим в других странах. И я вижу российский футбол вот здесь. Я нахожусь в клубе, который выиграл Лигу Европы в 2005 году, был в четвертьфинале Лиги чемпионов, выигрывал на «Сантьяго Бернабеу» 3:0.

Когда ты приходишь на стадион и видишь фотографии, понимаешь, что находишься в большом клубе. Но я тебе говорю, я не лицемер, я футбольный профессионал. Контракт — это контракт, это моя работа. Составляющие моего решения — новое приключение, футболисты, с которыми мне интересно поработать и мой контракт.

Вот почему я выбрал ЦСКА. Но я не сужу других. А других ты всегда судишь из-за своего незнания. А незнание — твоя проблема, а не других, — заявил Челестини в интервью на YouTube-канале Nobel.

В минувшем сезоне Фабио Челестини возглавлял швейцарский «Базель», с которым одержал победы в чемпионате и Кубке страны. В своём дебютном матче во главе ЦСКА специалист стал обладателем Суперкубка России. В первой официальной встрече нового сезона армейцы победили «Краснодар» (1:0).