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«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга

«Марсель» объявил о возвращении Обамеянга
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Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешёл в «Марсель», сообщается на сайте французского клуба.

Срок соглашения с 36-летним футболистом не уточняется. По данным журналиста Фабрицио Романо, контракт с форвардом был подписан до июня 2027 года.

Обамеянг играл за «Марсель» в сезоне-2023/2024, после чего перешёл в саудовскую «Аль-Кадисию».

Предыдущим клубом 36-летнего Пьер-Эмерика Обамеянга была саудовская «Аль-Кадисия». В сезоне-2024/2025 Про-Лиги нападающий провёл 32 матча, в которых забил 17 мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету четыре игры и четыре гола в Кубке Саудовской Аравии. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

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