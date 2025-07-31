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Жедсон Фернандеш впервые после перехода в «Спартак» обратился к болельщикам

Жедсон Фернандеш впервые после перехода в «Спартак» обратился к болельщикам
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Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш обратился к болельщикам московского клуба впервые после перехода.

О переходе Жедсона из «Бешикташа» в «Спартак» было объявлено сегодня, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года.

«Привет болельщикам «Спартака». Это я, Жедсон. Я очень рад быть здесь, очень жду вас на «Лукойл Арене“. Увидимся!» — сказал Жедсон в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

«Бешикташ» ранее объявил, что продал Жедсона в «Спартак» за € 20 779 220, также клуб может получить бонусы, не превышающие сумму в размере € 7 272 729. Португалец — самая дорогая покупка в истории «Спартака».

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