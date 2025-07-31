Замгендиректора ЦСКА ответил на слова о том, что Челестини приехал в Россию для заработка

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв заявил, что иностранные игроки и тренеры сейчас не рассматривают российские клубы в качестве места работы только для заработка.

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА перед стартом сезона-2025/2026. В минувшем сезоне специалист возглавлял швейцарский «Базель», с которым одержал победы в чемпионате и Кубке страны. В своём дебютном матче во главе ЦСКА специалист стал обладателем Суперкубка России. В первой официальной встрече нового сезона армейцы победили «Краснодар» (1:0).

«Если раньше про российские клубы думали только, что вот можно сюда поехать, что-то там напоследок подзаработать, то сейчас больше об этом думают про Эмираты и так далее. И мы в том числе уточняли у партнёров в Эмиратах, которые вели переговоры, тоже пытались выйти на Фабио, от этого варианта он отказался.

И Россия в этом плане сейчас, даже в условиях изоляции, это и для игроков, и для тренеров место, где, наверное, да, можно заработать, и место, где всё-таки есть достаточно сильный чемпионат, где шесть клубов соревнуются за самую высокую позицию.

Да, нет еврокубков, тяжело, но мы не должны недооценивать, что нас всё еще ценят и уважают. Имя ЦСКА в Южной Америке – это до сих пор это икона для многих, ЦСКА — исторически большой клуб. В Европе так же — работать в ЦСКА и работать в каком-то неизвестном клубе за деньги — это всё-таки разница. По нашим первым разговорам было понятно, что ему нравится то, в какую команду он приходит, в какой футбол она играет.

Фабио был поражён матчем ЦСКА — «Краснодар», один из матчей, который он смотрел. Он понимал, что идёт на уровень выше, чем работал раньше. Повышенное ожидание болельщиков, борьба за чемпионство. Думаю, это был один из важных факторов, — заявил Шевелёв в интервью на YouTube-канале Nobel.