Экс-тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил старт нового сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил результаты команд на старте сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Первый круг прошлого сезона был совсем другим — топ-клубы почти не теряли очков. Но втором — стало больше неожиданных результатов. И на старте нового сезона в каком-то смысле это продолжается. Но прошло только два тура, скоро всё может стабилизироваться. В первых турах всегда бывают неожиданные эпизоды — даже не результаты. Какие-то ошибки, ведь индивидуально ещё не все игроки набрали форму. Сейчас команды будут стабилизироваться, и глупостей, индивидуальных ошибок станет меньше. Отсюда и результаты могут стать более прогнозируемыми. Но и это догадки», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После двух туров на первом месте в таблице РПЛ располагается московский «Локомотив». Железнодорожники — единственная команда чемпионата, которой удалось набрать шесть очков в двух первых матчах сезона. «Ростов», «Ахмат», «Пари НН» и «Сочи» потерпели по два поражения и располагаются внизу турнирной таблицы