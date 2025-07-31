«Это был один из самых тяжёлых месяцев в истории ЦСКА». Шевелёв — о назначении Челестини

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал, как проходило назначение Фабио Челестини на пост главного тренера московского клуба. Специалист возглавил команду 20 июня после ухода Марко Николича.

«Это был один из самых тяжёлых месяцев в истории ЦСКА за последнее время, потому что решение приходилось принимать в очень сжатый срок, в очень сложных обстоятельствах, когда уже наполовину была проведена подготовка к новым трансферам, к формированию команды, к продлению контрактов.

Кандидатов было действительно много. Рассматривали, узнавали про многих специалистов с разными именами, с разным уровнем.

Фабио, наверное, это было ментальное совпадение, кроме того впечатления, которое он произвёл на руководство клуба, на интервью, также его последние успехи. Сама история в «Базеле», когда он принял команду на последнем месте, сделал с ней впервые за долгое время «золотой» дубль, и как он управлял ветеранами, которые есть в команде, и молодыми игроками.

Не секрет, что он хотел уйти из «Базеля». То, что решение уже было принято, что его не нужно было выкупать, не нужно было длительных переговоров о разрыве контракта и так далее, это тоже был один из факторов. От момента первого разговора с Фабио до того, как у нас прошло, скажем так, финальное интервью, прошло, наверное, четыре дня. Потом я полетел в Базель, потому что у Фабио оставалось много вопросов.

На первую встречу он пришёл с женой, и больше вопросов задавала она про Москву, про ситуацию здесь, про то, какая у нас культурная жизнь в стране, как мы вообще тут, медведи ходят ещё или нет», — сказал Шевелев в интервью на YouTube-канале Nobel.