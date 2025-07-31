«Сочи» арендовал Максима Мухина у ЦСКА с правом выкупа

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин перешёл в «Сочи» на правах аренды, сообщила пресс-служба армейцев.

Арендное соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026 и включает опцию выкупа. Также ЦСКА сможет вернуть Мухина до окончания аренды. Выступать за «Сочи» Мухин будет под 16-м номером.

В составе ЦСКА Мухин дважды становился обладателем Кубка России, провёл за красно-синих 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение Мухина с ЦСКА рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.