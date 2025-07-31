«Атлетико» может заплатить € 25+5 млн за нападающего чемпиона Италии — Ди Марцио

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к 25-летнему нападающему «Наполи» Джакомо Распадори. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, действующие чемпионы Италии оценивают футболиста в € 30 млн. Однако в случае успеха переговоров «Наполи» может согласиться на продажу Распадори за € 25 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов.

В минувшем сезоне Распадори принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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