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Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Рубин» — «Оренбург»: Даку на 30-й минуте открыл счёт в матче Пути РПЛ Кубка России

«Рубин» — «Оренбург»: Даку на 30-й минуте открыл счёт в матче Пути РПЛ Кубка России
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В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). «Рубин» открыл счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 19:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Даку – 30'    

На 30-й минуте Мирлинд Даку реализовал пенальти, пробив верхом по центру ворот Николая Сысуева. 11-метровый удар был назначен арбитром после просмотра VAR за фол Степана Оганесяна на Николе Чумиче в штрафной площади.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
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