«Рубин» — «Оренбург»: Даку на 30-й минуте открыл счёт в матче Пути РПЛ Кубка России

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Юрием Карповым (Петрозаводск). «Рубин» открыл счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте Мирлинд Даку реализовал пенальти, пробив верхом по центру ворот Николая Сысуева. 11-метровый удар был назначен арбитром после просмотра VAR за фол Степана Оганесяна на Николе Чумиче в штрафной площади.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».