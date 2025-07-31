Три клуба нацелены на нападающего «Челси» — Caught Offside

«Челси» готов отдать в аренду 19-летнего форварда Марка Гиу нынешним летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, испанским футболистом интересуются «Сандерленд», «Лидс Юнайтед» и «РБ Лейпциг». При этом лондонский клуб настаивает, чтобы это была только аренда без права выкупа, а клубы полностью выплачивали зарплату игроку.

Гиу перешёл в «Челси» из «Барселоны» летом 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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