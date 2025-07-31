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Смолов высказался о разгромной победе «Балтики» над «Спартаком» во 2-м туре РПЛ

Смолов высказался о разгромной победе «Балтики» над «Спартаком» во 2-м туре РПЛ
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Экс-форвард «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов высказался о победе калининградской «Балтики» над московским «Спартаком» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». Встреча завершилась поражением красно-белых со счётом 0:3.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Балтика» — молодцы, красавцы, четыре очка. Ребята бились, выглядело так, что это они претендуют на что-то по ходу сезона, а не игроки в красной форме», — поделился Смолов в подкасте на YouTube-канале BetBoom Sports.

После двух туров в активе подопечных Андрея Талалаева четыре набранных очка. В 1-м туре калининградцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1). У московского «Спартака» после 2-го тура осталось три очка.

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