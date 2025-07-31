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«Скажу честно, была для меня обидной». Замгендиректора ЦСКА — о новости об уходе Николича

«Скажу честно, была для меня обидной». Замгендиректора ЦСКА — о новости об уходе Николича
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Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал о своих эмоциях после ухода бывшего главного тренера армейцев Марко Николича.

— Отреагировал с разочарованием. На протяжении недели, которая предстояла новости об уходе, мы разговаривали о подписании игроков, я вылетал на переговоры с футболистами, которые были согласованы. Новость, конечно, застигла врасплох. Скажу честно, была для меня обидной. Конечно, с уважением отношусь к решению, у каждого специалиста есть своё видение, как строить карьеру. Но для меня это было обидно, после этого с Марко не общались.

— Обидно на что?
— Я фанат процесса. Когда процесс внезапно прерывается по необъяснимым для меня причинам, мне обидно. Казалось, что всё идёт так, как должно быть с обеих сторон, — сказал Шевелёв в интервью на YouTube-канале Nobel.

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