В ЦСКА ответили, как избежать повторения ситуации с Николичем в случае с Челестини

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв ответил, как красно-синим избежать повторения ситуации с бывшим главным тренером команды Марко Николичем в случае с Фабио Челестини, возглавляющим армейцев сейчас.

В начале июня греческий АЕК выкупил контракт сербского специалиста. В СМИ появлялась информация, что клуб выплатил сумму отступных в размере € 600 тыс.

— Как избежать истории Николича с Челестини?

— Когда мы говорим о защите контракта финансовыми обязательствами, это двустороннее движение. По практике ФИФА опция разрыва контракта за деньги всегда должна быть зеркальной. Сколько клуб платит при увольнении тренера при определённых условиях, столько же и тренер платит клубу при таких же условиях. Мы сейчас предусмотрели достаточно логичный механизм, который и нас, и тренера хорошо защищает с учётом тех результатов и того прогресса, которого команда будет добиваться.

Второе, очень важно, что Фабио переехал вместе с женой, у него взрослые дети, он не обращает внимания на то, что про него говорят. С первого дня говорит, что решение принял, ему не страшно, что не боится России и всего того, что показывают по швейцарскому телевидению про страну. Думаю, это очень важный фактор, — сказал Шевелёв в интервью на YouTube-канале Nobel.

ЦСКА объявил о назначении Челестини на должность главного тренера красно-синих 20 июня. Контракт с Челестини подписан по схеме «2+1».

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: