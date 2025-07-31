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Экс-тренер Мухина: травма надолго отстранила Максима от футбола, но его нельзя списывать

Экс-тренер Мухина: травма надолго отстранила Максима от футбола, но его нельзя списывать
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Бывший тренер академии «Локомотива» Максим Мишаткин, работавший с полузащитником ЦСКА Максимом Мухиным в молодёжных командах железнодорожников, высказался об аренде футболиста в «Сочи».

«Как футболист Мухин уже раскрылся. Все понимают его уровень, он долго играл в Премьер-Лиге. Но ему помешала, конечно, травма. Она была очень серьёзной, на долгое время отстранила Максима от футбола. Думаю, что аренда в «Сочи» — промежуточный шаг. Ему просто нужно больше игрового времени после травмы. Как только он наберёт тонус, будет играть. А потом вернётся и будет продолжать карьеру в топ-клубах.

Поэтому ни в коем случае списывать Мухина нельзя. Он достойный парень, хороший футболист. Его подкосила травма, выбила из колеи. Они всегда накладывают тяжесть, но теперь для Максима главное — войти в игровой ритм. Я искренне желаю ему хорошего возвращения», — сказал Мишаткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Максим Мухин перебрался в ЦСКА из «Локомотива» летом 2021 года. Ранее футболист пропустил большое количество времени из-за разрыва крестообразных связок колена. «Сочи» арендовал опорника до конца сезона-2025/2026.

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