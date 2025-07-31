«Реал» объявил о переходе защитника в «Комо» Фабрегаса

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о трансфере 20-летнего центрального защитника Хакобо Рамона в «Комо», главным тренером которого является Сеск Фабрегас.

«Наш клуб благодарит его [Рамона] за работу, преданность делу и самоотверженность, продемонстрированные за то время, что он был частью «Реала», и желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — написано в заявлении «сливочных».

Рамон находился в системе «Реала» с 2013 года. Он выступал за молодёжные команды «Королевского клуба», а также за вторую команду «сливочных». В 2025 году центральный защитник дебютировал за первую команду «Реала».

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