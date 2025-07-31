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Владимир Гранат объяснил причину плохих результатов «Ростова» в начале сезона

Владимир Гранат объяснил причину плохих результатов «Ростова» в начале сезона
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Бывший защитник «Ростова» и сборной России Владимир Гранат высказался о неудачном старте команды в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. В двух первых турах РПЛ жёлто-синие уступили «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1).

«Возможно, на результаты «Ростова» в начале сезона повлияли потери лидеров. Команда явно недобирает очков, хотя и календарь не самый лёгкий: «Динамо», «Зенит» и «Спартак». В Кубке России у красно-белых вышел более-менее основной состав, а у ростовчан играли резервисты и молодые ребята. Мне кажется, что ситуация с результатами «Ростова» 100% изменится в ближайшее время», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В Фонбет Кубке России подопечные Джонатана Альбы уступили московскому «Спартаку» (0:2) в матче 1-го тура Пути РПЛ. Напомним, перед старом сезона защитник «Ростова» Максим Осипенко перешёл в «Динамо», а форвард Николай Комличенко стал игроком «Локомотива».

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