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«Ньюкасл» включился в борьбу за нападающего «Астон Виллы» Уоткинса

«Ньюкасл» включился в борьбу за нападающего «Астон Виллы» Уоткинса
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«Ньюкасл» хочет подписать форварда «Астон Виллы» Олли Уоткинса на замену нападающему Александеру Исаку. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х (ранее Twitter). Шведский нападающий может перейти в «Ливерпуль» этим летом.

Ранее появлялась информация об интересе «Манчестер Юнайтед» и «Челси» к футболисту команды Унаи Эмери. Англичанина готовы продать за £ 60 млн (€ 69 млн).

В минувшем сезоне Уоткинс принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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