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«Акрон» объявил об уходе генерального директора Власова, его сменит Клюшев

«Акрон» объявил об уходе генерального директора Власова, его сменит Клюшев
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Генеральный директор тольяттинского «Акрона» Алексей Власов завершил работу в клубе, сообщила пресс-служба тольяттинцев.

Власов работал в «Акроне» на протяжении четырёх лет, должность генерального директора клуба займёт Константин Клюшев, который последние 10 месяцев работал в «Акроне» в качестве исполнительного директора.

«Алексей Борисович возглавил клуб в августе 2021 года. За время его работы «Акрон» достиг значимых результатов: выход в финал Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2022/2023, бронзовые медали Первой лиги сезона-2023/2024, исторический для клуба выход в Российскую Премьер-Лигу и девятое место в дебютном сезоне в элите. Помимо успехов на футбольном поле, клуб развивался и в других направлениях.

ФК «Акрон» от всей души благодарит Алексея Власова за огромный вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в сообщении «Акрона».

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