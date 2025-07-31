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«Манчестер Сити» объявил об уходе Бегиристайна, 13 лет проработавшего спортдиректором

«Манчестер Сити» объявил об уходе Бегиристайна, 13 лет проработавшего спортдиректором
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Чики Бегиристайн покинул пост спортивного директора «Манчестер Сити», сообщается на сайте футбольного клуба.

Бегиристайн работал в «Манчестер Сити» с 2012 года. В октябре 2024 года он объявил, что покинет клуб, а его место займёт Уго Виана.

«Выдающиеся достижения Чики за время работы на «Этихад Стэдиум» будут отмечены рядом мероприятий в его честь, приуроченных к манчестерскому дерби.

Все сотрудники «Манчестер Сити» хотели бы поблагодарить Чики за всё, чего он достиг за время работы в клубе, и мы с нетерпением ждём возможности отдать дань уважения его выдающемуся вкладу в сентябре», — говорится в сообщении «горожан».

В период работы Бегиристайна «Сити» завоевал 21 крупный трофей, включая семь титулов АПЛ, два Кубка Англии, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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