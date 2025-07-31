Игрок ЦСКА Круговой: Мухину нужно прийти в себя, но уверен, что в «Сочи» всё будет отлично

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался об аренде с правом выкупа в «Сочи» полузащитника Максима Мухина.

«В первое время после разрыва крестообразной связки Мухин чувствовал себя не очень хорошо. Сейчас уже получше, приходит в себя. Желаю ему больше игровой практики в «Сочи». У Макса была тяжёлая травма, поэтому сейчас ему потребуется время, чтобы прийти в себя, адаптироваться. Но он хороший футболист — уверен, что всё будет отлично», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В составе ЦСКА Мухин дважды становился обладателем Кубка России, провёл за красно-синих 70 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи.