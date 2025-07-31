«Шахтёр» — «Бешикташ»: стартовые составы на ответный матч 2-го квалификационного раунда ЛЕ

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Сегодня, 31 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и турецкий «Бешикташ». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Испания). Начало игры — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды представили стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд:

«Шахтёр»: Ризнык (вратарь), Элиас, Педриньо, Кевин, Очеретько, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус.

«Бешикташ»: Гюнок (вратарь), Свенссон, Паулиста, Удуохай, Топчу, Тыкназ, Картал, Рафаэл Силва, Жоау Мариу, Мучи, Абрахам.

В первом матче «Шахтёр» в гостях победил «Бешикташ» со счётом 4:2.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом.