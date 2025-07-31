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«Краснодар» может усилить состав нападающим из чемпионата Испании — Отеро

«Краснодар» может усилить состав нападающим из чемпионата Испании — Отеро
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«Краснодар» проявляет интерес к 26-летнему крайнему нападающему «Алавеса» Карлосу Висенте. Об этом сообщает журналист Диего Отеро в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, конкуренцию «быкам» за подписание испанского футболиста могут составить «Саутгемптон» и «Олимпиакос».

Висенте стал игроком «Алавеса» зимой 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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