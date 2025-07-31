Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» иронично отреагировал на выигрыш трофея в товарищеском матче с «Арсеналом»

«Тоттенхэм» иронично отреагировал на выигрыш трофея в товарищеском матче с «Арсеналом»
Комментарии

Пресс-служба «Тоттенхэма» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала картинку с надписью: «0 дней с последнего момента, когда «шпоры» выигрывали трофей». Это произошло после того, как команда Томаса Франка завоевала трофей, победив «Арсенал» в предсезонном товарищеском матче со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Англия
0:1 Сарр – 45'    

Фото: x.com/SpursOfficial

Команды играли на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). На 45-й минуте единственный гол забил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Папе Матар Сарр.

В предыдущих товарищеских встречах «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» — 0:0.

По итогам минувшего сезона «шпоры» выиграли Лигу Европы.

Материалы по теме
Родриго отказался от перехода в «Тоттенхэм», бразилец ожидает более крупный клуб — Ауна

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android