«Тоттенхэм» иронично отреагировал на выигрыш трофея в товарищеском матче с «Арсеналом»

Пресс-служба «Тоттенхэма» в аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала картинку с надписью: «0 дней с последнего момента, когда «шпоры» выигрывали трофей». Это произошло после того, как команда Томаса Франка завоевала трофей, победив «Арсенал» в предсезонном товарищеском матче со счётом 1:0.

Фото: x.com/SpursOfficial

Команды играли на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). На 45-й минуте единственный гол забил полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Папе Матар Сарр.

В предыдущих товарищеских встречах «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» — 0:0.

По итогам минувшего сезона «шпоры» выиграли Лигу Европы.

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