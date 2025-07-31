Футболист «Акрона» Хосонов успешно перенёс операцию после перелома ключицы

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Хетаг Хосонов успешно перенёс операцию по поводу перелома ключицы, сообщается в телеграм-канале клуба. Хосонов получил травму во втором тайме матча Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» и был заменён на 73-й минуте.

«Наш полузащитник успешно перенёс операцию после перелома ключицы в последнем матче. Желаем скорейшего возвращения в строй, Хетаг», — говорится в сообщении.

Хосонов — воспитанник осетинского футбола и ЦСКА. Полузащитник находился в системе красно-синих с 2014 по 2020 год. До перехода в «Акрон» игрок выступал в составе «Торпедо». Хосонов играл за московскую команду с января 2025 года. В её составе он принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.