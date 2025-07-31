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Футболист «Акрона» Хосонов успешно перенёс операцию после перелома ключицы

Футболист «Акрона» Хосонов успешно перенёс операцию после перелома ключицы
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Хетаг Хосонов успешно перенёс операцию по поводу перелома ключицы, сообщается в телеграм-канале клуба. Хосонов получил травму во втором тайме матча Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» и был заменён на 73-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7'     1:1 Йенне – 14'     2:1 Беншимол – 90+7'    

«Наш полузащитник успешно перенёс операцию после перелома ключицы в последнем матче. Желаем скорейшего возвращения в строй, Хетаг», — говорится в сообщении.

Хосонов — воспитанник осетинского футбола и ЦСКА. Полузащитник находился в системе красно-синих с 2014 по 2020 год. До перехода в «Акрон» игрок выступал в составе «Торпедо». Хосонов играл за московскую команду с января 2025 года. В её составе он принял участие в 12 матчах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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