Брейдо рассказал, как уход Марио Фернандеса из ЦСКА повлиял на трансфер Чалова в ПАОК

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо поделился воспоминаниями о переходе воспитанника армейцев в ПАОК. Перед уходом в греческий клуб нападающий продлил истекающий контракт с красно-синими с суммой отступных в размере € 3 млн, за которые и был продан.

– В какой-то момент возникало ощущение, что Чалова заставляли продлить контракт. Как это выглядело изнутри?

– Как всем надоевшее мучение. С одной стороны, очевидно, что клуб не желает отпускать воспитанника бесплатно. Это было бы катастрофическим прецедентом для многих других параллельных переговоров. С другой – у Феди к тому моменту было абсолютно маниакальное желание уехать в Европу. И он искренне верил, когда говорил: «Давайте ничего не подписывать, я честно принесу вам деньги от другого клуба. Бесплатно не уйду».

После в кавычках джентльменского кейса с Марио клуб, конечно, не мог пойти на такое. Мы же понимаем, как устроен рынок. Федя, может, и хотел летом принести какой-то оффер, но в чём мотивация другого клуба делать хорошее предложение, если Федю скоро можно подписать бесплатно? Или мотивация агента.

Конечно, это было мучением. Но я считаю, что ЦСКА реализовал единственный сценарий, который убеждал всех. Федя ещё очень рефлексирующий человек, вдумчивый, трогательный. И всё это тоже влияло на его сознание. На сборах был разговор с его замечательной женой Лерой. Она как-то пошутила: «Вы ещё не понимаете, на кого напоролись. Я предложение о замужестве тоже получила не сразу», — поделился Брейдо в интервью Sports.ru.

Бразильский защитник Марио Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. Футболист покинул команду по личным причинам, приостановив карьеру. Спустя полгода Фернандес присоединился к бразильскому «Интернасьоналу», а летом 2023-го стал футболистом «Зенита».