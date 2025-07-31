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«Краснодар» может купить защитника «Галатасарая», которым интересовался «Спартак» — Spor

«Краснодар» может купить защитника «Галатасарая», которым интересовался «Спартак» — Spor
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«Краснодар» проявляет интерес к 26-летнему защитнику «Галатасарая» Деррику Кёну. Об этом сообщает Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Минувшим летом в СМИ появлялась информация, что московский «Спартак» договорился с турецким клубом о переходе немецкого футболиста. Подчёркивалось, что красно-белые были готовы заплатить € 8 млн, включая бонусы.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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