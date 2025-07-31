Валерий Кечинов: если Жедсон Фернандеш стоит € 27 млн, он топовый футболист

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе в московский клуб полузащитника Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа». Сегодня, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила португальца в качестве новичка клуба.

«Я абсолютно ничего не знаю про Жедсона Фернандеша: не следил за ним и не видел нарезок его игры. Но если он стоит € 27 млн, значит, топовый футболист. Если он согласился приехать в Россию, становится интересно. Будет интересно, как его встроят в игру «Спартака», ведь это, как я понимаю, атакующий полузащитник. Будет ли он заменять Барко или они будут играть вместе? Увидим в ближайших матчах», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Жедсон Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из португальской «Бенфики» в 2022 году. Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.