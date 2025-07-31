Совладелец «Бирмингема» — о Руни: меня немного беспокоит трудовая этика нашего тренера

Совладелец «Бирмингема» Том Брэди раскритиковал бывшего главного тренера команды Уэйна Руни. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» руководил клубом в сезоне-2023/2024.

«Меня немного беспокоит трудовая этика нашего главного тренера [Руни]. Не знаю, у меня не очень хорошее предчувствие», — приводит слова Брэди ESPN со ссылкой на документальный фильм Amazon Prime, который посвящён выходу «Бирмингема» в Чемпионшип.

Напомним, в сезоне-2023/2024 англичанин возглавил «Бирмингем» по ходу сезона и в 15 матчах одержал всего две победы, проиграв девять раз. Команда до его прихода находилась на шестом месте в Чемпионшипе, в зоне плей-офф за выход в АПЛ. В январе 2024 года Руни был уволен, но бирмингемцы всё равно вылетели в третий дивизион Англии. В прошедшем сезоне клуб Тома Брэди вернулся в Чемпионшип, попутно набрав 111 очков, тем самым установив рекорд турнира.