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«Спартак» показал первый день Жедсона Фернандеша в клубе

«Спартак» показал первый день Жедсона Фернандеша в клубе
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Пресс-служба «Спартака» в соцсетях опубликовала видеоролик, в котором показала первый день в клубе новоиспечённого полузащитника Жедсона Фернандеша. В частности, в ролике есть кадры с прохождением игроком медицинского обследования, подписанием контракта, посещением клубного музея, раздевалки и стадиона красно-белых.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Спартак» Москва в социальной сети VK.

«Бешикташ» ранее объявил, что продал Жедсона в «Спартак» за € 20 779 220, также клуб может получить бонусы, не превышающие сумму в размере € 7 272 729. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года.

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