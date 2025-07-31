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Логашов: «Ростов» потерял своих лидеров — ребята справятся, но не всё сразу

Логашов: «Ростов» потерял своих лидеров — ребята справятся, но не всё сразу
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Экс-защитник «Ростова», «Локомотива» и «Анжи» Арсений Логашов высказался о неудачном старте команды в новом сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. В двух первых турах РПЛ жёлто-синие уступили «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1).

«Не стоит делать глобальных выводов о «Ростове» по первым матчам. Команда потеряла своих лидеров, и замену им найти очень непросто. Молодые ребята справятся, но не всё сразу. Всем нужно чуть привыкнуть, и, я думаю, всё будет в порядке. Начало прошлого сезона для «Ростова» было тоже не очень хорошим.

Главное, чтобы не дошло до смены тренера. Если в том сезоне сам Карпин выгорел от работы в «Ростове», то сейчас нужно оставаться спокойными. Несмотря на неудачный старт. Да и, в конце концов, с кем играл «Ростов» на старте этого сезона? «Зенит», «Динамо» и «Спартак». Давайте всё-таки подождём матчей с другими соперниками, потому что эти — объективно сильнее», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В Фонбет Кубке России подопечные Джонатана Альбы уступили московскому «Спартаку» (0:2) в матче 1-го тура Пути РПЛ. Напомним, перед старом сезона защитник «Ростова» Максим Осипенко перешёл в «Динамо», а форвард Николай Комличенко стал игроком «Локомотива».

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