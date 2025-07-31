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Кирьяков: многие футболисты «Спартака» не соответствуют задачам и целям клуба

Кирьяков: многие футболисты «Спартака» не соответствуют задачам и целям клуба
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Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о составе московского «Спартака» после перехода в клуб полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа».

«Перебор или нет € 27 млн за Жедсона — только время покажет. По тому, как поставлена работа в «Спартаке», появляются вопросы по ценам и качеству футболистов. Надо подождать. Если опять будет провал, надо будет разбираться с селекцией. Есть проблемы в спортивном менеджменте «Спартака», ведь многие футболисты не соответствуют задачам и целям клуба. Ошибка за ошибкой. Однозначно работа Кахигао неудовлетворительная. Все решения и всё, что происходит на футбольном поле, не соответствует статусу «Спартака», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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