«ПСЖ» близок к подписанию украинца Забарного, контракт согласовали ещё в мае — Романо

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в «ПСЖ». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter), сделка близка к завершению, осталось уточнить лишь незначительные детали.

По данным источника, сам Забарный договорился об условиях личного контракта с «ПСЖ» ещё в мае текущего года. Для завершения трансфера осталось согласовать только финальные условия с «Борнмутом».

Забарный перебрался в английский клуб из киевского «Динамо» в январе 2023 года. По данным СМИ, «Борнмут» заплатил за переход украинского центрального защитника € 22,7 млн. Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.