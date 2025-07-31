Опубликовано письмо, которое Егор Титов написал новичку «Спартака» Жедсону Фернандешу

Пресс-служба «Спартака» опубликовала письмо, с которым легенда клуба Егор Титов обратился к новичку красно-белых Жедсону Фернандешу.

Сегодня, 31 июля, «Спартак» объявил о подписании контракта с Жедсоном до 2029 года. Сумма трансфера — € 20,8 млн, также клуб может получить бонусы, не превышающие сумму в размере € 7,3 млн.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Привет, Жедсон! Тебе пишет Егор Титов. Я провёл практически всю карьеру в «Спартаке», сыграл 442 игры — это второй результат в истории клуба. Я забил 106 голов — в истории «Спартака» всего семь таких игроков.

Я оформлял дубль на «Жозе Алваладе» в Лиге чемпионов, где ты тоже обыгрывал «Спортинг». Я забивал лондонскому «Арсеналу», когда мы обыграли их 4:1. А ты играл за их главных соперников. Но теперь между нами ещё больше общего.

Ты отличный футболист. Я сам играл полузащитником, поэтому вижу в тебе тот класс и уровень, который необходим «Спартаку».

С этим прекрасным клубом я выиграл шесть чемпионств и два Кубка России. Желаю тебе тоже вписать своё имя в историю «Спартака» золотыми буквами.

«Спартак» — великий клуб, самый титулованный и популярный в России. Давление здесь особенное, уникальное. Сотрудники и болельщики окружат тебя поддержкой и заботой. А Москва — впечатляющий город. Уверен, здесь тебе понравится.

Хочу пожелать тебе удачи и успехов в красно-белой футболке. Дерзай, Жедсон! Егор Титов, легенда «Спартака», — приводит пресс-служба «Спартака» текст письма Титова.