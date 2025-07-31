«Сабах» разгромил «Петрокуб» и вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Сабахом» (Азербайджан) и «Петрокубом» (Молдавия). Игра проходила на стадионе «Банк Республика Арена» (Масазыр, Азербайджан). Матч закончился со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Сабах
Баку, Азербайджан
Окончен
4 : 1
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
1:0 Миккельс – 22' 2:0 Миккельс – 28' 2:1 Сольве – 42' 3:1 Миккельс – 44' 4:1 Шафранко – 45+1'
В этой встрече полузащитник азербайджанской команды Джой-Лэнс Миккельс оформил хет-трик. Ещё один мяч хозяев забил нападающий Павол Шафранко. На 42-й минуте защитник «Сабаха» Стив Сольве забил в свои ворота.
В первом матче «Сабах» победил «Петрокуб» со счётом 2:0. Таким образом, азербайджанский клуб вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций.
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