Жедсон: обычно не праздную голы. Но постараюсь придумать что-то специальное для «Спартака»

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил, почему обычно не празднует свои забитые мячи, но добавил, что для красно-белых придумает специальное празднование.

Сегодня, 31 июля, «Спартак» объявил о подписании контракта с Жедсоном до 2029 года. Сумма трансфера — € 20,8 млн, также клуб может получить бонусы, не превышающие сумму в размере € 7,3 млн.

— Ты не празднуешь свои голы, верно?

— Обычно не праздную. И не потому, что не забиваю. Например, в прошлом сезоне было несколько голов. Просто я не знаю, что именно делать. Не успеваю сфокусироваться на этом. Попросите меня показать какое-то празднование, и мой мозг тут же отключается. Но я постараюсь придумать что-то специальное для «Спартака», — приводит слова Жедсона сайт «Спартака».