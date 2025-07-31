Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жедсон: обычно не праздную голы. Но постараюсь придумать что-то специальное для «Спартака»

Жедсон: обычно не праздную голы. Но постараюсь придумать что-то специальное для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил, почему обычно не празднует свои забитые мячи, но добавил, что для красно-белых придумает специальное празднование.

Сегодня, 31 июля, «Спартак» объявил о подписании контракта с Жедсоном до 2029 года. Сумма трансфера — € 20,8 млн, также клуб может получить бонусы, не превышающие сумму в размере € 7,3 млн.

— Ты не празднуешь свои голы, верно?
— Обычно не праздную. И не потому, что не забиваю. Например, в прошлом сезоне было несколько голов. Просто я не знаю, что именно делать. Не успеваю сфокусироваться на этом. Попросите меня показать какое-то празднование, и мой мозг тут же отключается. Но я постараюсь придумать что-то специальное для «Спартака», — приводит слова Жедсона сайт «Спартака».

Материалы по теме
Фото
Опубликовано письмо, которое Егор Титов написал новичку «Спартака» Жедсону Фернандешу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android