«Пюник» проиграл после гола на 90-й минуте и выбыл из Лиги конференций

Завершился второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между армянским «Пюником» и венгерским «Дьёром». Команды играли на стадионе «ЭТО Парк» в Венгрии. В первом матче «Пюник» победил со счётом 2:1. В решающей игре победу праздновала венгерская команда, которая победила со счётом 3:1. Итоговый результат по сумме двух встреч – 4:3 в пользу «Дьёра».

На 16-й минуте нападающий «Дьёра» Надир Бенбуали открыл счёт в матче. Во втором тайме алжирский форвард оформил дубль, но экс-полузащитник «Пюника» Вагнер Гонсалвес сравнял счёт по сумме двух встреч на 84-й. В самом конце встречи на 90-й минуте защитник Даниэл Штефуль вывел свою команду вперёд, после чего был удалён с поля на 90+6-й минуте.

Таким образом, армянский «Пюник» выбывает из турнира, а венгерский «Дьёр» примет участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.