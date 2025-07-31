Новичок «Спартака» Жедсон объяснил, почему выбрал 83-й игровой номер

Новоиспечённый полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш рассказал, чем обусловлен его выбор 83-го номера на футболке.

«Решил не брать чей-то номер, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим. 83-й со мной с юных лет в «Бенфике»: когда переходил во вторую команду лиссабонцев, нужно было выбрать номер между 50-м и 99-м. Хочу провести под 83-м всю карьеру, поэтому не меняю его на любой другой. Этот номер очень важен для меня», — приводит слова португальского футболиста пресс-служба красно-белых в телеграм-канале.

Фернандеш является выпускником академии «Бенфики». В составе взрослой команды лиссабонского клуба он принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Летом 2022 года футболист перешёл из «Бенфики» в «Бешикташ».

Как появился «Спартак»: