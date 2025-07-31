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Экс-игрок «Ростова» Логашов: не фанат «Динамо», но был бы рад, если бы Карпин взял трофей

Экс-игрок «Ростова» Логашов: не фанат «Динамо», но был бы рад, если бы Карпин взял трофей
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Бывший защитник «Ростова» Арсений Логашов высказался о первых матчах «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина, а также оценил шансы команды на победу в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Считаю, что пока не нужно оценивать игру «Динамо» при Карпине, — дождёмся, когда пройдёт определённая дистанция. Но интересные тренерские решения всё равно есть, рука Карпина в игре команды видна.

Я бы очень хотел, чтобы у Карпина получилось. Сейчас он тренирует команду с более высокими возможностями и большим бюджетом — вот он, шанс стать чемпионом. Я не фанат «Динамо», однако был бы очень рад, если бы команда с Карпиным взяла трофей. В позапрошлом сезоне уже был шанс на титул, но сейчас они даже выше», — сказал Логашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. В первых двух турах РПЛ москвичи сыграли вничью с «Балтикой» (1:1) и победили «Ростов» (1:0). В 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России подопечные Валерия Карпина одолели «Сочи» (3:2).

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