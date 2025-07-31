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«Мангаша знаю». Жедсон ответил, с кем из футболистов «Спартака» знаком

«Мангаша знаю». Жедсон ответил, с кем из футболистов «Спартака» знаком
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Новичок «Спартака» Жедсон Фернандеш ответил, что знаком с двумя футболистами красно-белых: Тео Бонгонда и Рикарду Мангашем.

Сегодня, 31 июля, «Спартак» объявил о подписании контракта с Жедсоном до 2029 года. Сумма трансфера — € 20,8 млн, также клуб может получить бонусы, не превышающие сумму в размере € 7,3 млн.

— Тео не знаю прямо близко, он друг моего друга. Он играет с Масуаку в сборной ДР Конго. Мангаша знаю, — приводит слова Жедсона пресс-служба «Спартака».

Ранее СМИ сообщали, что Мангаш покинет «Спартак» и перейдёт в лиссабонский «Спортинг». Во вторник, 29 июля, Рикарду успешно прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта.

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