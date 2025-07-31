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Жедсон Фернандеш оценил стадион «Спартака» после перехода в клуб

Жедсон Фернандеш оценил стадион «Спартака» после перехода в клуб
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Португальский новичок московского «Спартака» Жедсон Фернандеш поделился впечатлениями от домашнего стадиона красно-белых «Лукойл Арены». Сегодня, 31 июля, пресс-служба столичной команды представила экс-футболиста «Бешикташа» в качестве нового игрока.

— Как тебе стадион?
— Потрясающий, я впечатлён. Поскорее бы начать играть здесь, увидеть фанатов, я воодушевлён, — заявил Жедсон в интервью пресс-службе красно-белых в телеграм-канале.

Жедсон Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из португальской «Бенфики» в 2022 году. Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.

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