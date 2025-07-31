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Деменко: «Краснодару» сложно доказывать свою состоятельность после чемпионства

Деменко: «Краснодару» сложно доказывать свою состоятельность после чемпионства
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Бывший футболист Максим Деменко высказался об игре «Краснодара» на старте нового сезона и попытался объяснить результаты команды.

«К «Краснодару» совершенно по-другому стали относиться — все команды теперь бьются. Кроме того, футболисты «быков» потеряли мотивацию, хотя я бы не стал говорить, что по игре всё так плохо. Если брать Суперкубок, это один матч, в котором у команды были моменты, но она их не реализовала. Если брать последнюю игру в РПЛ с «Локомотивом», никто не ожидал такого результата. Однако надо отдать должное железнодорожникам, которые выстроили хорошую и грамотную игру. Вообще, клубу сложно что-либо делать после чемпионства, особенно доказывать свою состоятельность», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, команда Мурада Мусаева проиграла три из четырёх встреч в новом сезоне.

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