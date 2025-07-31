Смолов рассказал, что экс-тренер «Динамо» Йоканович не знал, кто такой Овечкин

Бывший форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился воспоминаниями об игре в футбол вместе с известным российским хоккеистом, нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

Летом 2022 года бело-голубые сыграли с медийной командой «Амкал» в товарищеском матче (5:0). Овечкин открыл счёт во встрече, забив на 11-й минуте. На тот момент «Динамо» тренировал сербский тренер Славиша Йоканович.

— Ты ведь играл с Овечкиным в футбол?

— Да, это была его мечта. Он очень любит футбол и болеет за «Динамо». Кажется, ещё болеет за «Барселону». Мы играли с «Амкалом», тогда тренером был Йоканович. Забавный момент был, это был первый матч на сборах. Он подходит ко мне и говорит: «Чувак, мне сказали, что должен этот хоккеист сыграть, я не знаю, кто это. Мне сказали, что он сегодня с тобой в нападение выйдет на 10 минут, нормально?». Говорю: «Конечно, он легенда, любит футбол».

Потом Овечкин приехал на обед на базу, познакомиться. Говорю: «Жди, постараюсь отдать пас под левую, чтобы пробил». В итоге – вот…

Когда залетел мяч, был суперрад за него. Понимал, насколько для него важны эти эмоции, насколько он искренне рад и счастлив. Он как ребёнок побежал, как будто мечта детства осуществилась у него, — сказал Смолов в видео на YouTube-канале BetBoom Sports.

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