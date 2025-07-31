Гол Даку помог «Рубину» обыграть «Оренбург» в матче Кубка России

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Казанский «Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 30-й минуте гол забил Мирлинд Даку, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен арбитром после просмотра VAR за фол Степана Оганесяна на Николе Чумиче в штрафной площади. На 90-й минуте счёт удвоил Олег Иванов, который головой замкнул подачу Александара Юкича с углового.

В следующем туре Пути РПЛ Кубка России 12 августа «Рубин» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», «Оренбург» днём позднее примет грозненский «Ахмат».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».