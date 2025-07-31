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Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
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Рубин — Оренбург, результат матча 31 июля 2025, счет 2:0, 1-й тур Пути РПЛ Кубка России 2025/2026

Гол Даку помог «Рубину» обыграть «Оренбург» в матче Кубка России
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Казанский «Рубин» одержал победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Казани завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Даку – 30'     2:0 О. Иванов – 90'    

На 30-й минуте гол забил Мирлинд Даку, который реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен арбитром после просмотра VAR за фол Степана Оганесяна на Николе Чумиче в штрафной площади. На 90-й минуте счёт удвоил Олег Иванов, который головой замкнул подачу Александара Юкича с углового.

В следующем туре Пути РПЛ Кубка России 12 августа «Рубин» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом», «Оренбург» днём позднее примет грозненский «Ахмат».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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