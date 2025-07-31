«Спартак» может усилить состав защитником «Ренна» из Лиги 1 — Конуксэвер

Центральный защитник «Ренна» Кристофер Ву может стать футболистом московского «Спартака». Об этом сообщает Arda со ссылкой на журналиста Fanatik Сафу Конуксэвера в соцсети Х (ранее Twitter).

Камерунский футболист перешёл в «Ренн» из «Ланса» в январе 2022 года. За этот период 23-летний защитник принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

По итогам минувшего сезона Лиги 1 «Ренн» занял 12-е место.

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Как появился «Спартак»: