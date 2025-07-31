«Арарат-Армения» победил румынскую «Университатю» благодаря голу на 117-й минуте в ЛК

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между клубами «Университатя» из Румынии и «Арарат-Армения». Команды играли на стадионе «Муничипал» (Сибиу, Румыния). Основное время игры завершилось вничью. По итогам дополнительного времени победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На 13-й минуте нападающий Йово Лукич вывел хозяев вперёд. На 53-й минуте защитник гостей Камо Оганесян восстановил равенство в счёте. На 117-й минуте вышедший на замену ганский форвард Пол Айонго принёс своей команде победу после розыгрыша штрафного.

Первая игра между командами проходила на стадионе «Футбольная академия» (Ереван, Армения) и завершилась безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Арарат-Армения» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. «Университатя» завершила выступления на турнире.