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Университатя — Арарат-Армения, результат матча 31 июля 2025, счёт 1:2 (доп. вр.), квалификация Лиги конференций — 2025/2026

«Арарат-Армения» победил румынскую «Университатю» благодаря голу на 117-й минуте в ЛК
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между клубами «Университатя» из Румынии и «Арарат-Армения». Команды играли на стадионе «Муничипал» (Сибиу, Румыния). Основное время игры завершилось вничью. По итогам дополнительного времени победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Университатя
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
1 : 2
ДВ
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1:0 Лукич – 13'     1:1 Оганесян – 53'     1:2 Айонго – 117'    

На 13-й минуте нападающий Йово Лукич вывел хозяев вперёд. На 53-й минуте защитник гостей Камо Оганесян восстановил равенство в счёте. На 117-й минуте вышедший на замену ганский форвард Пол Айонго принёс своей команде победу после розыгрыша штрафного.

Первая игра между командами проходила на стадионе «Футбольная академия» (Ереван, Армения) и завершилась безголевой ничьей — 0:0. Таким образом, «Арарат-Армения» вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций. «Университатя» завершила выступления на турнире.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
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