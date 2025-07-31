Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 31 июля, календарь, таблица

Сегодня, 31 июля, в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялся заключительный матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 31 июля:

«Рубин» — «Оренбург» — 2:0.

Встречи 2-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 пройдут 12-14 августа.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».