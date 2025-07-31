38-летний Месси продлит контракт с «Интер Майами» до 2028 года — журналист Кампос

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси пролонгирует трудовое соглашение с клубом до 2028 года. Действующий контракт 38-летнего футболиста с «фламинго» рассчитан до конца 2025 года. Об этом сообщает журналист Хави Кампос в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентинский игрок присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период Месси принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 58 голами и 28 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 18 млн.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча: