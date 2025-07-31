Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

38-летний Месси продлит контракт с «Интер Майами» до 2028 года — журналист Кампос

38-летний Месси продлит контракт с «Интер Майами» до 2028 года — журналист Кампос
Комментарии

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси пролонгирует трудовое соглашение с клубом до 2028 года. Действующий контракт 38-летнего футболиста с «фламинго» рассчитан до конца 2025 года. Об этом сообщает журналист Хави Кампос в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентинский игрок присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период Месси принял участие в 69 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 58 голами и 28 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Сколько голов у Роналду и Месси? Статистика без учёта пенальти
Истории
Сколько голов у Роналду и Месси? Статистика без учёта пенальти

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android