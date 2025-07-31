Гладилин — о Жедсоне: адаптация для дилетантов, большой мастер приезжает и играет сразу

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от перехода в московский клуб полузащитника Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа». Сегодня, 31 июля, пресс-служба красно-белых представила португальца в качестве новичка клуба.

«Спартак» потратил большие деньги на Жедсона Фернандеша, поэтому он должен играть не только в основном составе, но и стать одним из лидеров команды, как Барко. Я так понимаю, что Жедсон играет в стиле Барко. Возникает вопрос: как они вместе будут уживаться? Хорошо, когда в команде есть лишний футболист, но игрока за такие деньги никто не позволит держать в запасе.

К чему Жедсону адаптироваться? Он же приехал только со сборов. Ему будет достаточно недели и одного матча, чтобы привыкнуть к чемпионату России. Большой мастер приезжает и начинает играть сразу. Адаптация для дилетантов», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Жедсон Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из португальской «Бенфики» в 2022 году. Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.