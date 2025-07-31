«Галатасарай» объявил о переходе Осимхена из «Наполи» за € 75 млн

«Галатасарай» выкупил нигерийского нападающего Виктора Осимхена у «Наполи», сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на четыре года.

Как сообщил «Галатасарай», сумма трансфере Осимхена составила € 75 млн. Это самый дорогой трансфер в истории турецкого футбола. «Наполи» получит 10% прибыли от последующей продажи игрока.

Осимхен выступал за «Галатасарай» в прошедшем сезоне на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. В прошлом сезоне нигериец в составе «Галатасарая» выиграл чемпионат и Кубок Турции.

Ранее Осимхен выступал за немецкий «Вольфсбург», бельгийский «Шарлеруа» и французский «Лилль».